Рената Литвинова рассказала о своей работе во Франции

Рената Литвинова рассказала о лечении и работе во Франции

55-летняя советская и российская актриса театра и кино Рената Литвинова рассказала, чем занимается во Франции, куда уехала больше месяца назад. О своей деятельности артистка сообщила в Telegram-канале.

Литвинова пояснила, что продолжает лечить здоровье, а также работать: она занимается написанием сценария к одному фильму, а также съемками другого. В проекте, над которым сейчас трудится Рената, задействованы костюмы бренда Balenciaga, креативным директором которого является близкий друг артистки Демна Гвасалия.

«Ненавижу безделье (между моими больничными делами и написанием нового — кстати, скоро начну чтения) — снимаем небольшой фильм в костюмах любимого Демны Balenciaga — и встречаю много талантливых людей», — поведала актриса.

В начале апреля Литвинова, находясь в Париже, попала в больницу. Подробности и причины госпитализации звезда решила не раскрывать, опубликовав лишь кадр из палаты медицинского учреждения.

С конца февраля актриса проводит время в своей парижской квартире, которую ранее приобретала для дочери, 20-летней Ульяны Добровской, уже несколько лет проживающей и работающей за границей. По некоторым данным, вместе с Ренатой в Париже находится и певица Земфира.