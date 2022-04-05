Российская актриса Рената Литвинова попала в больницу во Франции

55-летняя актриса театра и кино Рената Литвинова попала в больницу во Франции. Об этом российская артистка сообщила в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию из медицинской палаты.

На кадре звезда предстала на больничной койке в зеленом медицинском халате с чашкой кофе в руках. Подробности и причины госпитализации Литвинова решила не раскрывать, лаконично подписав кадр: «Сегодня. В окне солнце».

С конца февраля актриса проводит время в своей парижской квартире, которую ранее приобретала для дочери, 20-летней Ульяны Добровской, уже несколько лет проживающей и работающей во Франции. По некоторым данным, вместе с Ренатой в Париже находится и певица Земфира.

В январе 2022 года Литвинова отпраздновала свой день рождения в одном из московских ресторанов. Из-за шумного мероприятия, на котором присутствовали близкие актрисы, в том числе Земфира и Константин Эрнст, жители соседних домов долгое время не могли заснуть, после чего вызвали полицию.