На день рождения Ренаты Литвиновой вызвали полицию

Москвич вызвал полицию в ресторан, где отмечала день рождения актриса Рената Литвинова. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Жителя Патриарших прудов не устраивал шум, который был слышен из заведения. После 11 вечера он подошел к окну ресторана и начал снимать происходящее на камеру, а позднее позвонил в полицию. При этом мужчина не знал, что там празднуют 55-летие Литвиновой.

Отмечается, что заведение расположено на первом этаже. Его администратору пришлось общаться с правоохранительными органами, а остальные гости после появления полиции разъехались по домам. На празднике выступали пианист Кирилл Рихтер, артистка Земфира и певица Хибла Герзмава. Также на мероприятии присутствовал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

В прошлом году Рената Литвинова рассказала, что в 1990-х годах угрожала продюсеру переломом руки. Она отметила, что тогда ее самым крупным гонораром были 100 долларов за роль и 500 долларов за сценарий. Несмотря на такие небольшие деньги, один из продюсеров очередного проекта решил не отдавать ей вознаграждение за выполненную работу.