В Голливуде задумали экранизировать «Мастера и Маргариту»

По роману «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова планируется снять полнометражный фильм. Об этом сообщает Deadline.

Продюсерами картины выступят Грэйс Лох, ранее работавший над фильмом «Машина времени в джакузи», и Светлана Мигунова-Дали — продюсер ленты «Легенда №17».

Актерский состав и режиссер картины пока не раскрываются. Одним из исполнительных продюсеров станет создатель музыкального фестиваля «Вудсток» Майкл Лэнг.

Роман Булгакова впервые был опубликован в 1960-х годах. Он был экранизирован пять раз. Первый фильм создал режиссер Анжей Вайда в 1971 году. Год спустя на экраны вышла лента Александра Петровича. В 1989 году был выпущен четырехсерийный телефильм Мацея Войтышко. В 1994-м Мастера и Маргариту экранизировал Юрий Кара, а в 2005 году по роману снял сериал кинематографист Владимир Бортко.