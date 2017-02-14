Роберт Дауни-младший сыграет доктора-шарлатана в фильме Ричарда Линклейтера

Актер Роберт Дауни-младший исполнит главную роль в ленте режиссера Ричарда Линклейтера, которая расскажет историю медика-шарлатана Джона Бринкли. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По сюжету картины, основанной на реальных событиях, доктор Бринкли добивается успеха и славы в первой половине XX века, используя для обогащения технологии радиовещания и лженауку. Доктор Моррис Фишбейн, редактор журнала Американской медицинской ассоциации, начинает собственное расследование против шарлатана.

Название ленты пока не раскрывается.

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Актер также станет продюсером фильма вместе со своей женой Сьюзан Дауни.

Роберт Дауни-младший приобрел известность благодаря ролям Железного человека в экранизациях комиксов Marvel и Шерлока Холмса в дилогии Гая Ричи.

Ричард Линклейтер — американский независимый кинорежиссер. В 2015 году его лента «Отрочество» получила шесть номинаций на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссерскую работу. Линклейтер возглавил список лучших режиссеров последней четверти века по данным Metacritic.