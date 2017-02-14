Роберт Дауни-младший сыграет доктора-шарлатана в фильме Ричарда Линклейтера

Актер Роберт Дауни-младший исполнит главную роль в ленте режиссера Ричарда Линклейтера, которая расскажет историю медика-шарлатана Джона Бринкли. Об этом сообщает Entertainment Weekly.
По сюжету картины, основанной на реальных событиях, доктор Бринкли добивается успеха и славы в первой половине XX века, используя для обогащения технологии радиовещания и лженауку. Доктор Моррис Фишбейн, редактор журнала Американской медицинской ассоциации, начинает собственное расследование против шарлатана.
Название ленты пока не раскрывается.
Актер также станет продюсером фильма вместе со своей женой Сьюзан Дауни.
Роберт Дауни-младший приобрел известность благодаря ролям Железного человека в экранизациях комиксов Marvel и Шерлока Холмса в дилогии Гая Ричи.
Ричард Линклейтер — американский независимый кинорежиссер. В 2015 году его лента «Отрочество» получила шесть номинаций на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссерскую работу. Линклейтер возглавил список лучших режиссеров последней четверти века по данным Metacritic.