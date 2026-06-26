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02:30, 26 июня 2026Интернет и СМИ

Парень решил выгнать родного брата из дома по неожиданной причине

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit рассказал о том, что хочет выгнать из дома собственного брата. Тот переехал к семье родственника после увольнения с работы.

«Изначально планировалось, что он останется на месяц или два, пока не встанет на ноги. И да, он нашел новую работу, но не предпринимал никаких попыток съехать. Он вносит какие-то деньги за коммунальные услуги, но этого явно недостаточно, чтобы покрыть расходы на проживание здесь еще одного взрослого человека», — написал автор.

Однако куда больше его смущает, что визитер стал частью повседневной жизни семьи. Он ужинает с супругами, смотрит с ними телевизор допоздна и «ведет себя так, будто это его дом».

«Он не грубит, просто... чувствует себя слишком комфортно. Моя жена не возражает. Она говорит, что он член семьи и никому не причиняет вреда. Меня же это беспокоит. Мне не хватает уединения. Мне не хватает возможности спокойно ходить по дому, не беспокоясь о том, есть ли кто-то еще в гостиной. Мне не хватает ощущения, что наш дом принадлежит только нам двоим», — заключил глава семьи.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на брата мужа. По ее словам, тот нередко заезжает к ней в гости и ведет себя крайне неряшливо в уборной.

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