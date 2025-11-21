Женщина не пустила родственника в туалет из-за его омерзительной привычки

Пользовательница Reddit с ником Remarkable_Push2133 пожаловалась другим посетителям портала на брата собственного мужа. По ее словам, мужчина нередко заезжает к ней в гости и ведет себя крайне неряшливо при походе в туалет.

«Он настоящая катастрофа. Каждый раз, когда он идет в туалет, он оставляет после себя поле боя. Если ему нужно опорожнить мочевой пузырь, то добрая треть мочи летит мимо унитаза. А уж когда дело доходит до кишечника... Тут я вообще молчу. Я убирала за ним бесчисленное количество раз, он хуже ребенка, и мне ужасно надоело быть его домработницей», — посетовала женщина.

Когда брат мужа в очередной раз без предупреждения заявился в дом и прямо с порога объявил, что ему срочно нужно в туалет, терпение автора лопнуло. Она солгала родственнику, что унитаз в доме сломан. После этого незваный гость был вынужден ретироваться.

«Когда муж вернулся домой вечером, он был в ярости. Он накричал на меня за то, что я не пускаю его брата в туалет. Он спросил, что такого особенного в том, чтобы убирать за ним, если это необходимо. Вишенка на торте: он сказал мне, что "бедняжке" пришлось идти и гадить в близлежащие кусты! Мой муж ругает меня за подлость и отсутствие гостеприимства. Я же утверждаю, что мой дом — не место для отдыха в стороне от шоссе, и в уборщицы я не нанималась», — заключила женщина.

