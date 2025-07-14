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15:41, 14 июля 2025Мир

Германия потратит рекордную сумму на поставки Patriot Украине

MWM: Германия потратит 5 миллиардов долларов на поставку Patriot Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Jacek Marczewski / Reuters

Германия потратит пять миллиардов долларов на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне нежелания США тратить деньги. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщил, что Берлин готов заключить с Соединенными Штатами крупное соглашение о закупках в сфере обороны, предусматривающее поставку на Украину двух зенитно-ракетных комплексов большой дальности MIM-104 Patriot», — уточняется в материале издания.

При этом подчеркивается, что наиболее вероятным заключение сделки станет во время визита главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса в Вашингтон.

Ранее заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц готовит Германию к войне с Россией, продолжая начатый его предшественником Олафом Шольцем курс. При этом исследователь подчеркнул, что Германия имеет потенциал для масштабной военной индустриализации.

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