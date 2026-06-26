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02:25, 26 июня 2026Мир

Мужчина с ножом ранил четырех человек в польском госпитале

На юге Польши задержан мужчина, напавший с ножом на госпиталь и ранивший четырех человек
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: TVN / Reuters

Вооруженный ножом мужчина напал на медиков и пациентов в госпитале в городе Ястшембе-Здруй на юге Польши. Пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-секретарь городского управления полиции Халина Семик, передает РИА Новости.

По ее словам, нападавший задержан. Директор госпиталя Артур Плох заявил, что ранения получили врач, медсестра и две пациентки.

«Самое легкое ранение получила медсестра — у нее травма верхней конечности. Три других человека получили колотые раны груди, у одного человека также раны на шее. Их состояние оценивается как серьезное, но стабильное», — рассказал он.

В настоящее время устанавливаются причины и точные обстоятельства инцидента. На месте происшествия работают полицейские под надзором прокурора.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на жильцов хостела.

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