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Силовые структуры
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12:01, 24 июня 2026Силовые структуры

Мужчина с ножом напал на постояльцев столичного хостела

В Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на жильцов хостела
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на жильцов хостела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу.

По данным ведомства, сотрудникам Рогвардии поступил сигнал с охраняемого объекта на улице Дербеневская. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что между постояльцами произошел конфликт. В результате злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения двум соседям, после чего закрылся в комнате и уснул.

Силовики вскрыли дверь и задержали 46-летнего агрессора. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Ранее сообщалось, что суд огласил приговор российской пенсионерке за попытку поджога военкомата.

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