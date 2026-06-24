Мужчина с ножом напал на постояльцев столичного хостела

В Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на жильцов хостела

В Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на жильцов хостела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу.

По данным ведомства, сотрудникам Рогвардии поступил сигнал с охраняемого объекта на улице Дербеневская. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что между постояльцами произошел конфликт. В результате злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения двум соседям, после чего закрылся в комнате и уснул.

Силовики вскрыли дверь и задержали 46-летнего агрессора. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

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