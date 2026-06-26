«Больше не являются нейтральным посредником». Макрон заявил об изменении роли США в урегулировании на Украине

Макрон заявил о нежелании США быть нейтральным посредником по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о роли США в урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Макрон заявил о сближении позиций Европы и США по Украине

Макрон указал, что роль США в урегулировании на Украине изменилась. По его мнению, Вашингтон перестал быть нейтральным посредником в переговорном процессе.

США впервые подписали с нами документ [на саммите G7], который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами... предоставление [Украине] военной помощи... и санкции против России Эммануэль Макрон президент Франции

Кроме того, французский лидер сказал, что в последнее время позиции Европы и США по Украине сближаются

Ранее Макрон сообщил, что новая встреча так называемой коалиции желающих по Украине пройдет 13 июля. «Сейчас мы вновь переживаем сближение между европейцами и американцами, и это… должно продолжиться на саммите НАТО в Анкаре, а затем на встрече "коалиции желающих" в поддержку Украины», — указал он.

В риторике французского президента нашли противоречия

До этого Макрон сообщал, что Евросоюз не может быть посредником в конфликте вокруг Украины, поскольку поддерживает Киев и занимает его сторону. В России раскритиковали это заявление. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о санкциях, введенных ЕС против Москвы.

Лавров также назвал неадекватной и шизофренической позицию Европы по Украине. По его словам, европейские лидеры ставят Москве условия и ультиматумы, требуют места за столом переговоров, но при этом отказываются быть посредниками, поскольку поддерживают Киев, обвиняя российскую сторону в якобы нежелании вести диалог.

Президент [Франции Эммануэль] Макрон заявил, что ЕС не может быть посредником, потому что ввел санкции против России. Я оставляю эту информацию и заявление на совести Парижа, который и сам не прочь втайне от Брюсселя и всех других просить о дискретных контактах с Москвой Сергей Лавров глава МИД РФ

При этом 5 июня Макрон заявил, что Европа заинтересована в выстраивании диалога с Россией по тем вопросам, которые относятся к общим интересам государств. Он добавил, что это касается европейской политики безопасности, добрососедства и защиты интересов Украины.

Кроме того, журнал Politico указывал, что сообщения о контактах офиса председателя Евросовета Антониу Кошты с Россией застали Евросоюз врасплох. Стало известно, что в частных беседах Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц давали понять, что «крайне недовольны» действиями еврочиновника.

В России предупреждали США о последствиях помощи Киеву

Ранее официальный представитель МИД России Захарова сообщила, что Москва уведомляла США о своей позиции по поставкам Вашингтоном военной помощи Украине. Она напомнила, что Запад анонсировал суммы «пожертвований на продолжение кровавых агрессий» против мирных граждан. По мнению дипломата, это является доказательством нежеланием мира.

Президент России Владимир Путин перечислил принципы, на которых Москва готова к мирным переговорам с Украиной. По его словам, переговоры должны состояться на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей; на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий на земле.

Также российский лидер добавил, что Киев проводит тактику террористических атак, поскольку не в состоянии повлиять на события на линии боевого соприкосновения. Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют территории, тогда как российская армия наступает по всем направлениям, заключил Путин.