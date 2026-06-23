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11:46, 23 июня 2026Мир

Лавров заявил о тайной просьбе Франции к России

Лавров: Франция не прочь втайне от Евросоюза просить о дискретных контактах с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Франция не против просить о дискретных контактах с Россией втайне от руководства Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Президент [Франции Эммануэль] Макрон заявил, что ЕС не может быть посредником, потому что ввел санкции против России. Я оставляю эту информацию и заявление на совести Парижа, который и сам не прочь втайне от Брюсселя и всех других просить о дискретных контактах с Москвой», — указал дипломат.

5 июня Макрон заявил о заинтересованности Европы в выстраивании диалога с Россией по тем вопросам, которые относятся к общим интересам государств.

При этом журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что информация о контактах офиса председателя Евросовета Антониу Кошты с Россией застала Евросоюз врасплох. Отмечается, что в частных беседах Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц давали понять, что «крайне недовольны» действиями еврочиновника.

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