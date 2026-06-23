Путин высказался о сильных позициях Киева

Путин: Киев пытается создать впечатление сильных позиций, но реалии на поле боя другие

Киев своими действиями пытается создать впечатление своих сильных позиций на случай возобновления переговоров, однако реалии на поле боя другие. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Каких сильных позиций? Речь может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позициях, потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому», — сказал он.

По словам главы государства, подразделения армии России ежедневно продвигаются вперед.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной на базе стамбульских договоренностей. Он также подчеркнул, что переговоры должны включать в себя договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже, и «реалии на земле».