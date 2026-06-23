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18:27, 23 июня 2026Бывший СССР

Путин высказался о сильных позициях Киева

Путин: Киев пытается создать впечатление сильных позиций, но реалии на поле боя другие
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Киев своими действиями пытается создать впечатление своих сильных позиций на случай возобновления переговоров, однако реалии на поле боя другие. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Каких сильных позиций? Речь может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позициях, потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому», — сказал он.

По словам главы государства, подразделения армии России ежедневно продвигаются вперед.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной на базе стамбульских договоренностей. Он также подчеркнул, что переговоры должны включать в себя договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже, и «реалии на земле».

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