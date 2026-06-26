Журналистка рассказала о пытках новобранцев в полку ВСУ «Скала»

В полку «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) новобранцев пытают и унижают. Об этом рассказала журналистка украинского издания «Бабель», ее выступление публикует украинское издание «Страна».

По ее словам, иногда мобилизованных мужчин зимой обливали водой и мочой на улице, а также подвергали другим унижениям. Также она рассказала о жестоком отношении к беглецам: якобы некоторых из них привязывали к транспорту и таскали за ним.

Ранее сообщалось, что командира полка «Скала» отстранили от обязанностей из-за пыток мобилизованных.