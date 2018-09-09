Собянин объявил о победе на выборах мэра Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о победе на выборах столичного градоначальника, прошедших 9 сентября.

Он поблагодарил всех, кто работал вместе с ним и голосовал за него. «Следующие пять лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед», — написал Собянин.

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По словам политика, в ходе своего нового срока на посту мэра он собирается кардинально улучшить общественный транспорт, ускорить процессы предоставления государственных услуг, «раскрутить программу реновации», повысить качество образования, «поднять на новый уровень» здравоохранение, позаботиться о пожилых людях и инвалидах и уделить особое внимание благоустройству жилых районов.

По итогам обработки 0,47 процента протоколов Собянин набрал почти 70 процентов голосов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подсчеты ЦИК. По данным экзитполов, действующий мэр набирает 74 процента голосов, второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин с 10 процентами.

9 сентября в 80 регионах России прошло более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За голосованием следили более 120 тысяч наблюдателей.

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