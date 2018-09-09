Путин захотел сохранить стиль управления Москвой

Президент России Владимир Путин после голосования на выборах мэра Москвы заявил, что рассчитывает на сохранение нынешнего стиля управления столицей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я рассчитываю, что вот такой стиль [в управлении Москвой] будет сохранен на ближайшую перспективу», — сказал глава государства.

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По его словам, в таких мегаполисах, как Москва, после решения одних проблем сразу возникают другие. «Это неизбежно, потому что жизнь ставит новые и новые задачи. Но Москва развивается хорошими темпами и с хорошим качеством», — заметил президент.

Кандидатами на выборах мэра Москвы являются действующий столичный градоначальник Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Думы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии «Союз горожан».

9 сентября в России проходит единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За голосованием следят более 120 тысяч наблюдателей.

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