В Москве заработали все избирательные участки

Избирательные участки на выборах мэра Москвы и губернатора Московской области открылись в 8:00. Всего в столице организовано 3,8 тысячи площадок для голосования. К выборам губернатора Подмосковья организовали 4,2 тысячи УИКов, сообщает ТАСС.

На пост мэра Москвы претендуют пять человек: действующий градоначальник Сергей Собянин, Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дягтерев от ЛДПР, Илья Свиридов от партии «Справедливая Россия» и представитель «Союза горожан» Михаил Балакин.

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Как сообщалось, первые избирательные участки открылись на Чукотке в 23:00 по московскому времени (8:00 по местному), где жители выбирают губернатора Чукотского автономного округа.

Всего в единый день голосования в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тысячи выборов разного уровня. В частности, в 22 субъектах пройдут прямые выборы губернаторов, пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах.

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