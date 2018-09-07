ЦИК заранее нашел объяснение низкой явке

Центризбирком России не ожидает высокой явки на выборах в единый день голосования 9 сентября, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС в пятницу, 7 сентября.

«Я не хотела бы делать никаких прогнозов, хотя мы прекрасно понимаем, что совсем недавно прошла масштабная кампания по выборам президента, это начало сентября, посмотрите, какая погода чудесная, многие еще в отпусках. Скорее всего, явка будет не очень высокой», — сказала Памфилова.

По ее словам, гораздо важнее корректно отразить явку. «Очень важно, чтобы все те, кто считает выборы важными, пришли и проголосовали», — добавила глава ЦИК.

Она также отметила спокойный ход избирательной кампании. Памфилова подчеркнула, что проведена масштабная работа по недопущению возможных нарушений. В частности, в большинстве регионов организовано видеонаблюдение.

9 сентября в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня. В частности, в 22 субъектах пройдут прямые выборы губернаторов, пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!