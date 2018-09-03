Социологи спрогнозировали явку на выборах мэра Москвы

Явка в единый день голосования 9 сентября на выборах мэра Москвы может составить порядка 32 процентов. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в понедельник, 3 сентября.

Из результатов опроса социологов следует, что интерес москвичей к выборам в последних числах августа соответствует уровню 2013 года.

При этом отмечается, что «избирательная кампания стала более заметной: только около четверти тех, кто не исключает возможность прийти на выборы (33 процента), говорят, что не видели агитационные материалы ни одного из кандидатов».

Среди претендентов на пост столичного градоначальника лидирует действующий мэр Сергей Собянин. Уровень его поддержки составляет 69,4 процента. Вторым идет кандидат от КПРФ Вадим Кумин, замыкает тройку лидеров кандидата от ЛДПР Михаила Дегтярев.

Претенденты на пост мэра столицы определились 3 июля. Подписи избирателей и муниципальных депутатов в положенный срок сдали нынешний мэр Сергей Собянин, который идет на выборы самовыдвиженцем, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ) и депутат Мосгордумы и основатель скандально известной строительной компании СУ-155 Михаил Балакин («Союз горожан»).

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