Джигурда устроил в Мосгоризбиркоме концерт с волынками

Актер и шоумен Никита Джигурда в сопровождении ансамбля волынщиков принес в Мосгоризбирком коробки с неизвестным содержимым. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает «Интерфакс».

Джигурда, который ранее заявлял о намерении участвовать в выборах мэра Москвы, заявил, что в коробках находится миллион подписей горожан в поддержку его кандидатуры. «Я единственный оппозиционный кандидат. Миллион москвичей за меня и мою программу, против реновации и чтобы вернули парковки», — сказал актер.

Видео мероприятия в Мосгоризбиркоме Джигурда опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как к зданию комиссии подъезжает агитационный микроавтобус артиста, сопровождающие Джигурду волынщики исполняют мелодию песни I Was Made for Lovin’ You группы Kiss, а сам шоумен выплясывает перед собравшимися журналистами.

Джигурда не подавал в избирком документы о выдвижении своей кандидатуры на выборы мэра. Как ранее заявляли в комиссии, он не мог принимать участие в выборах из-за двойного гражданства России и Украины.

Ранее 3 июля стало известно, что борьбу за пост мэра продолжат пять человек, в том числе действующий глава города Сергей Собянин.

Также в этот же день, 3 июля, лидер «Коррозии металла» Сергей Паук Троицкий обвинил Джигурду в том, что последний сжег подписи, которые он собрал для регистрации в качестве кандидата в мэры.

