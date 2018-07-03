Паук из «Коррозии металла» обвинил Джигурду в сжигании подписей в его поддержку

Лидер «Коррозии металла» Сергей Паук Троицкий обвинил актера Никиту Джигурду в том, что он сжег подписи в поддержку выдвижения музыканта кандидатом в мэры Москвы. Об этом Троицкий написал на своей странице «ВКонтакте».

По словам Паука, в полдень вторника, 3 июля, на территорию его усадьбы «Пауковка-1» проник человек, похожий на Джигурду, и совершил поджог рок-бара, где хранились подписи.

Музыкант добавил, что он и другие участники «Корпорации тяжелого рока» уже направляются в правоохранительные органы.

Троицкий подал документы на регистрацию в качестве кандидата на должность мэра Москвы 14 июня. Он баллотировался в качестве самовыдвиженца. Кандидатам-самовыдвиженцам на этих выборах нужно было заручиться поддержкой 36 тысяч избирателей. Эти подписи музыкант должен был сдать до 18:00 вторника, 3 июля.

В 2013 году Троицкий уже выдвигал свою кандидатуру на должность мэра Москвы, но также не предоставил в Мосгоризбирком необходимые подписи. Кроме того, музыкант заявлял об участии в выборах мэра Химок, Жуковского и Новосибирска.

Актер Никита Джигурда также намеревался побороться за кресло мэра Москвы, однако в избирательной комиссии заявили, что он не сможет этого сделать из-за двойного гражданства России и Украины.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года.

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