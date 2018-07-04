Михаил Дегтярев сдал документы для регистрации кандидатом на пост мэра Москвы

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Михаил Дегтярев сдал в Мосгоризбирком необходимые документы, а также подписи муниципальных депутатов и избирателей, которые требуются для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы.

«Мы сдаем 120 подписей муниципальных депутатов, собранных в 120 муниципальных образованиях от абсолютно всех политических партий и самовыдвиженцев. В основе предвыборной программы «Порядок, комфорт, достаток 2.0» будут наказы москвичей, которые мы собрали в процессе сбора подписей муниципальных депутатов», — заявил депутат.

Представляя его кандидатуру участникам конференции Московского отделения партии лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в частности, сказал: «Наш кандидат – Михаил Дегтярев, депутат Государственной Думы. Образованный человек, закончил несколько университетов, мастер спорта по фехтованию, многодетный отец — у него трое сыновей. Пишет книги».

Жириновский также отметил, что на выборы мэра Москвы Михаил Дегтярев пойдет уже во второй раз. «Таким образом, мы выдвинули кандидата от ЛДПР, который соответствует самым высоким стандартам времени, мы все будем ему помогать, в том числе и я», — заключил лидер партии.

В настоящее время Дегтярев занимает пост председателя Комитета ГД по физической культуре, спорту, делам молодежи и туризму, входит в президиум фракции ЛДПР.

Выборы мэра столицы состоятся 9 сентября, в Единый день голосования.