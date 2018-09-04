Россия обвинила Google во вмешательстве в выборы

Роскомнадзор направил предупреждающее письмо корпорации Google о недопустимости вмешательства в процесс выборов в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В письме речь идет о видеохостинге YouTube, на котором, по мнению ведомства, публикуются ролики, призывающие зрителей к нарушению действующего законодательства.

Кроме того, письмо, указывающее на распространение призывов к участию в политических акциях, было отправлено в адрес американской компании от имени ЦИК, сообщил член Центризбиркома Александр Клюкин.

Ни на одно послание Google не ответил, уточнили в Роскомнадзоре. «Считаем, что отсутствие с их стороны должной реакции будет являться, по сути, прямым вмешательством во внутренние дела России», — подчеркнул Субботин.

Замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Генпрокуратуры России Алексей Жафяров, в свою очередь, добавил, что и со стороны его ведомства были предприняты шаги — в отношении Google было вынесено предостережение о недопустимости нарушений законодательства о выборах.

Единый день голосования в России пройдет 9 сентября. В этот день будут избираться главы регионов, муниципальных образований, а также пройдут выборы депутатов парламентов различных уровней, в том числе Госдумы.

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