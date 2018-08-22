Затраты на «закон Яровой» повесили на Google и Facebook

Крупные зарубежные интернет-компании, работающие в России, такие как Google и Facebook, будут обязаны взять на себя часть затрат на исполнение «закона Яровой». Подобный законопроект разработали телекоммуникационные компании «МегаФон» и «Ростелеком», сообщает Reuters.

Согласно законопроекту, зарубежные компании попадут в России под новое определение — «организатор распространения информации в сети интернет, контролируемый иностранным лицом». Их обяжут выплачивать компенсации занимающим лидирующее положение операторам связи за хранение данных, которыми обмениваются пользователи сайтов. В случае отказа этих компаний взять на себя часть затрат, Роскомнадзор сможет ограничить скорость работы ресурсов.

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По действующим нормам, доминирующее положение на рынке радиосвязи занимают компании с долей более 25 процентов. К ним относятся «МегаФон», «ВымпелКом» и МТС.

8 августа стали известны затраты онлайн-компаний на исполнение «закона Яровой». Крупнейшие интернет-компании «Яндекс» и Mail.Ru Group заплатят около 9 миллиардов рублей.

28 июня 2018 года правительство России обязало все действующие на территории страны интернет-сервисы хранить все пользовательские данные за шесть месяцев. К этим данным относятся сообщения, голосовая информация, изображения, аудио и видео. Инициатива связана с антитеррористическими поправками депутата Госдумы Ирины Яровой, которые президент России Владимир Путин подписал в июле 2016 года.

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