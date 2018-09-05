Роскомнадзор раскрыл судьбу YouTube в России

Роскомнадзор не планирует блокировать в России YouTube в связи с распространением призывов выйти на акцию против пенсионной реформы в единый день голосования 9 сентября. Об этом говорится в сообщении ведомства на его странице во «ВКонтакте».

«О блокировке YouTube на территории Российской Федерации речи не идет. У нашего государства есть и другие механизмы для принуждения к исполнению российских законов», — приводятся слова заместителя руководителя Роскомнадзора Вадима Субботина.

Чиновник отметил, что пока реакции от Google на письма Центризбиркома и Роскомнадзора о недопустимости вмешательства в процесс выборов в России не последовало. «Мы будем наблюдать за развитием ситуации и смотреть за реакцией Google. Пока официальной реакции от компании нет. После Единого дня голосования мы соберемся на совещании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и подведем итоги», — заявил Субботин.

В письме к Google ЦИК и Роскомнадзор указывали, что на видеохостинге YouTube публикуются ролики, призывающие россиян к участию в политических акциях в день выборов, что нарушает действующий закон. В частности, выйти на улицы 9 сентября и выступить против повышения пенсионного возраста в своих роликах на YouTube призывал оппозиционный политик Алексей Навальный.

Отсутствие реакции на письма со стороны Google будет расцениваться как прямое вмешательство во внутренние дела России, заверили в Роскомнадзоре.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!