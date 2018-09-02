Путин лично поработал над речью о пенсионной реформе

Президент России Владимир Путин лично работал над текстом телеобращения, посвященного пенсионной реформе. Об этом в воскресенье, 2 сентября, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как отметил Песков, президент «весьма гибок в своем графике» и «моментально реагирует на изменяющиеся обстоятельства, будь то международные дела или внутренние».

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«Вот, например, его решение выступить с обращением по пенсионным делам — это решение было принято президентом моментально, он о нем объявил, и буквально на следующий день уже утром мы записывали его обращение. Причем над текстом он работал сам, правил его до последнего момента, сам его озвучивал», — пояснил представитель Кремля.

Путин выступил с телеобращением по вопросам изменения пенсионного законодательства 29 августа. Глава государства заявил, что главная цель изменений пенсионной системы заключается в сохранении ее устойчивости, а также отметил, что власти намерены снизить выход на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии. По его словам, на период поэтапного повышения пенсионного возраста в России фактически заработает новый правовой режим для всех граждан, попавших под действие реформы.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о внесении изменений в пенсионное законодательство 14 июня. Реформа включала в себя повышение пенсионного возраста на восемь лет для женщин и на пять лет для мужчин. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме.

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