В Подмосковье на встрече с кандидатом в губернаторы произошла стрельба

Неизвестные открыли стрельбу на встрече с избирателями кандидата в губернаторы Московской области от «Альянса зеленых» Лидии Беловой. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в инциденте, произошедшем в деревне Мехово Сергиево-Посадского района, никто не пострадал.

Отмечается, что когда встреча подходила к концу, подъехала «Газель», за которой следовала легковая машина. Из нее неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону кандидата.

В избирательном штабе рассказали, что Лидия Белова написала в полицию заявление о нападении на нее. В ГУ МВД по Московской области случившееся пока не прокомментировали.

Выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования 9 сентября. Также в этот день пройдут 43 голосования по выборам глав районов, городских и сельских поселений и муниципальных депутатов в 18 муниципалитетах региона.

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