В Самаре выпустили гомофобный видеоролик перед выборами

В интернете появился ролик в стилистике агитационного видео, снятый, как утверждают авторы, в наши дни в Самаре. Главные герои-геи заявляют, что они не собираются идти на выборы, и советуют другим поступить так же. Ролик опубликован на YouTube.

В кадре молодые люди обсуждают предстоящее голосование: «Нормальные люди, вот такие, как мы, разве пойдут на эти выборы? Да ни в жизни не пойдут». Затем они заходят в квартиру, раздеваются и закрывают дверь, а в финале появляется титр с датой единого дня голосования — «9 сентября 2018 года».

Авторы ролика неизвестны.

9 сентября в Самарской области пройдут выборы губернатора.

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