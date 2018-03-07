Российский блогер возмутился засилием политики в сети и решил всех затроллить

Популярный российский видеоблогер, автор YouTube-канала Komkozavr 'a Даниил Комков возмутился массовому появлению агитационных роликов на видеохостинге. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Материалы по теме «Батя в здании, спасайте задницы!» Бесплатное пиво и армия русских рэперов: сделай блогера президентом России

«Я плохо отношусь к агитационным роликам типа “ФАНФАРЫ! ГРУДИНИН! ПРИДИ! КАНДИДАТ ОТ НАРОДА”. Паршиво. Бесит. Такая реклама, на мой взгляд, работает как банерная слепота, то есть никак», — рассказал Комков.

Борьбу с засилием политического контента в топах YouTube блогер посчитал бессмысленным, и шутливо отметил, что «в такой ситуации остается угорать над “петучами”, которые заполонили "Тренды"».

«Пока что можно потроллить интернет-аудиторию. Поэтому я и решил поучаствовать в вашем проекте. Естественно, всех, кто это читает, призываю голосовать за меня», — подытожил он.

Перед выборами президента России «Лента.ру» запустила совместный проект с известными российскими видеоблогерами «Кто твой кандидат». В нем каждый может решить для себя, кто из звезд YouTube стал бы идеальным главой государства.