На пост президента России выдвинули искусственный интеллект

Виртуальный помощник Алиса, разработанный компанией «Яндекс», выдвигается на пост президента Российской Федерации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в штабе.

В предвыборном штабе Алисы объяснили, что помощник намерена сформировать «политическую систему будущего, построенную исключительно на рациональных решениях, которые принимаются на основе четких алгоритмов».

Материалы по теме «Она не любовница и не друг» Русский искусственный интеллект ответит на домогательства и поболтает о жизни

Алиса позиционируется как «президент, который знает тебя лично», поскольку диалог с ней может построить каждый россиянин. Также создатели штаба заявляют, что в него входят предприниматели, бизнесмены, маркетологи и представители творческих профессий, но имена конкретных личностей не уточняются.

На данный момент за выдвижение Алисы собрано почти 4 тысячи голосов, говорится на сайте кампании. Основатель предвыборного штаба виртуального кандидата Роман Зарипов отметил, что искусственный интеллект лишен слабых сторон, присущих человеку с его инстинктами и эмоциями.

«Он руководствуется логикой, смотрит на вещи объективно и не стареет», — добавил он.

В пресс-службе «Яндекса» пояснили, что инициатива — «еще один пример народного творчества», и компания узнала о ней уже после появления информации в публичном пространстве.

Выборы главы государства состоятся 18 марта, избирательная кампания должна стартовать в декабре. По закону, избранный президент будет занимать эту должность шесть лет.