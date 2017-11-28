В Кремле отреагировали на идею интервью Путина Дудю

Информация о подготовке интервью президента России Владимира Путина с журналистом и YouTube-блогером Юрием Дудем не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я особо не располагаю информацией о таких публикациях, поэтому ничего вам не могу сказать. Но эта информация не соответствует действительности», — сказал Песков. Он добавил, что дискуссии по этому поводу не ведутся.

27 ноября издание Znak.com сообщило, что источники, близкие к администрации президента, допускают, что Путин в случае принятия решения об участии в выборах может начать свою кампанию с интервью одному из журналистов, в том числе Дудю.

В октябре Юрий Дудь взял интервью у телеведущей Ксении Собчак. Незадолго до этого журналистка объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России, и беседа была посвящена ее предвыборной кампании.