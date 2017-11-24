Соловьев назвал Собчак проектом Кремля

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на телеканале «Россия 1» назвал выдвижение Ксении Собчак в президенты России проектом Кремля. Видео опубликовано на YouTube-канале программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Соловьев пригласил Собчак на программу, которая вышла 23 ноября. В эфире оппоненты начали обсуждать позицию Собчак — «против всех».

По мнению Соловьева, эта позиция похожа на заявления Григория Явлинского, Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова, участвовавших в выборах президента ранее, на что Собчак назвала их выдвижение «выполнением роли статистов».

«Вам не кажется, что вас просто используют?» — спросил Соловьев, несколько раз намекнув на присутствие некоего «тонкого политического класса» за кандидатом. Собчак попыталась выяснить, о каких именно силах идет речь, но не услышала ответа. «Исходя из вашей логики, я бы не могла оказаться и в вашей программе», — заметила она.

«Вот доказательство, что вы — кремлевский проект», — ответил Соловьев, после чего зрители зааплодировали.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Кроме Собчак, Зюганова, Жириновского и Явлинского, о намерении участвовать в выборах объявили телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский. Действующий президент Владимир Путин пока не сообщал о планах участвовать в предвыборной гонке.