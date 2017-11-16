Явлинский назвал главную цель своего выдвижения в президенты

Председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко» и ее сооснователь Григорий Явлинский рассчитывает, что его участие в президентских выборах позволит добиться смены государственной политики. Его слова приводит ТАСС в четверг, 16 ноября.

«Сегодня, за четыре месяца до выборов, реальная цель, которую нужно ставить и политически бороться — это изменение политики, чтобы за изменение политики проголосовали миллионы людей», — заявил Явлинский.

Политик также отметил, что в ходе предвыборной кампании не желает ни с кем полемизировать, а намерен сосредоточиться на том, чтобы внести позитивные изменения во внешней и внутренней экономике страны.

Григорий Явлинский огласил главные тезисы своей президентской кампании еще в марте, среди прочего он предлагает раздать людям по 30-60 соток земли под застройку семейными домами. По его мнению, введение земли в оборот позволит улучшить экономическую ситуацию.

Очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. К настоящему моменту о президентских амбициях объявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Сергей Полонский. Действующий президент Владимир Путин пока не сообщал о планах участвовать в кампании. В июне он заявил, что преемника главе государства может выбрать только российский народ.