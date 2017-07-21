Путин обещал подумать о новом президентском сроке

Президент России Владимир Путин в разговоре с воспитанниками образовательного центра «Сириус» признался, что еще не решил, будет ли баллотироваться на новый президентский срок. Трансляцию «Недетского разговора» ведет телеканал НТВ в пятницу, 21 июля.

«Я еще не решил, я посмотрю. В 2018 году выборы, до начала избирательной кампании еще время есть, поэтому посмотрим», —сказал Путин.

Глава государства также оговорился, что «когда-нибудь придется» оставить нынешнюю работу. Путин также заметил, что можно «политической деятельностью заниматься вне рамок президентских обязанностей».

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В ходе прямой линии 15 июня российский лидер также не раскрыл планы на избирательную кампанию. Отвечая на вопрос о выборе преемника, он подчеркнул, что его может выбрать только народ.

Президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года. О намерении баллотироваться на высший государственный пост заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский и оппозиционер Алексей Навальный. Своего участия в выборах не исключает председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Образовательный центр «Сириус» был создан в марте 2013 года фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина, который является председателем его попечительского совета. Цель работы центра — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей.

Трансляция «Недетского разговора с Владимиром Путиным» также ведется во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».