В Кремле отказались говорить о сценарии участия Путина в президентских выборах

В Кремле не ведется работа по подготовке президентской кампании Владимира Путина, поэтому говорить о ее характере рано. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Путин может пойти на выборы 2018 года в качестве самовыдвиженца, передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 6 июля.

«Эта тема не фигурирует на повестке дня Кремля. Ее просто нет пока», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, оправдало ли себя выдвижение Владимира Путина от партии «Единая Россия» на прошлых выборах, он подчеркнул, что «показатели были очень высокие (63,6 процента голосов избирателей — прим. «Ленты.ру»)». «Это просто то, что можно констатировать», — подчеркнул представитель Кремля.

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Накануне «Левада-Центр» обнародовал данные социологического опроса, согласно которым две трети россиян хотят, чтобы Путин остался на посту главы государства после предстоящих президентских выборов.

В ходе прямой линии 15 июня российский лидер так и не раскрыл планов на избирательную кампанию. Отвечая на вопрос о выборе преемника, он подчеркнул, что его может выбрать только народ. «Я, конечно, когда-то определюсь и не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы», — добавил он.

Президентские выборы пройдут в России в марте следующего года. О намерении баллотироваться на высший государственный пост заявляли, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский и оппозиционер Алексей Навальный. Своего участия в выборах не исключает председатель КПРФ Геннадий Зюганов.