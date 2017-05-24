ЦИК обозначил сроки начала президентской кампании

Старт президентской предвыборной кампании будет объявлен в декабре, сообщила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина. Ее слова приводит «Интерфакс» в среду, 24 мая.

«Это промежуток с 7 по 17 декабря», — уточнила представительница ведомства.

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Ранее в среду Госдума приняла в окончательном чтении пакет поправок в избирательное законодательство, который включает в том числе норму от отмене открепительных удостоверений на президентских и региональных выборах. Кроме того, теперь выборы главы государства могут быть перенесены со второго на третье воскресенье марта.

23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент Кремль не ведет работы по подготовке предвыборной кампании Владимира Путина.

Выборы главы государства пройдут в России в марте следующего года. О президентских амбициях заявляли, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, а также находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве бизнесмен Сергей Полонский. Своего участия в выборах не исключает председатель КПРФ Геннадий Зюганов.