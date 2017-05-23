Песков заявил об отсутствии у Путина планов на предвыборную кампанию

Кремль не ведет работы по подготовке предвыборной президентской кампании. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 23 мая, сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли сценарий участия Владимира Путина в выборах главы государства в качестве самовыдвиженца, Песков подчеркнул, что связанных с избирательной кампанией вопросов в повестке Кремля нет.

«Ведется обычная работа: вы видите график президента. Соответственно, нет таких раздумий и нет таких планов», — сказал он.

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15 мая российский президент отказался раскрыть свои планы на президентские выборы 2018 года.

В ходе большой пресс-конференции, прошедшей в конце прошлого года, Владимир Путин обещал ответить на вопрос об намерении баллотироваться на следующий срок, когда «время созреет».

Президентские выборы в России пройдут в марте следующего года. О намерении участвовать в них заявляли, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, оппозиционер Алексей Навальный, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.