Кандидатов в президенты отказались принуждать к участию в дебатах

Госдума при обсуждении пакета поправок в избирательное законодательство не поддержала инициативу депутатов ЛДПР, предложивших обязать кандидатов в президенты участвовать в предвыборных дебатах. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 19 мая.

«Конечно же, не всегда такая возможность [участия в дебатах] есть. Для кандидатов такое участие является правом. Реализовывать это право или нет, пусть решает он, его штаб», — сказал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Материалы по теме Простой выбор Кому облегчит жизнь изменение избирательного законодательства в 2018 году

Либерал-демократы предлагали убрать из законодательства норму, разрешающую претендентам на пост главы государства отказаться от участия в предвыборных прениях. «Дебаты — это наиважнейшая часть избирательного процесса. Именно на дебатах кандидат может не только озвучить свою позицию, но и доказать ее правоту», — объяснил один из авторов поправки, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

Ранее в пятницу нижняя палата парламента приняла во втором чтении пакет поправок в избирательное законодательство, предполагающий, в частности, отмену открепительных удостоверений как на президентских, так и на региональных выборах.

30 марта основатель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский, заявивший о президентских амбициях, предложил разработать новый формат «продолжительных и содержательных» телевизионных дебатов и обязать участвовать в них всех кандидатов.