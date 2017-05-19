Госдума одобрила отмену открепительных во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении пакет поправок в избирательное законодательство, предполагающий, в частности, отмену открепительных удостоверений. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 19 мая.

Ко второму чтению Центризбирком прописал в документе механизм, замещающий голосование по открепительным. Согласно ему, избиратели смогут подать заявку на голосование по месту пребывания в участковую избирательную комиссию не позднее 14:00 субботы перед днем выборов. Не позднее чем за пять дней до дня голосования такое заявление может быть оформлено через портал госуслуг и многофункциональные центры (МФЦ).

Материалы по теме Простой выбор Кому облегчит жизнь изменение избирательного законодательства в 2018 году

Поправки также распространяют отмену открепительных удостоверений не только на президентские, но и на региональные выборы. В случае, если законопроект будет одобрен в окончательном чтении, новый механизм будет применен на сентябрьских выборах этого года.

Кроме того, пакет поправок упрощает назначение наблюдателей: в частности, их освободят от необходимости заблаговременно подавать списки в комиссии.

Законопроект также предполагает введение обязательной видеотрансляции с участков голосования, а также предусматривает возможность переноса дня голосования со второго воскресенья марта на третье.

Поправки в избирательное законодательство были внесены на рассмотрение нижней палаты парламента в начале марта. Их авторами стали члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков.

