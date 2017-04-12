Наблюдателям облегчат работу на президентских выборах

Принятие пакета поправок в избирательное законодательство, одобренного Госдумой в первом чтении, позволит увеличить число наблюдателей на президентских выборах. Об этом говорится в материалах, поступивших в редакцию «Ленты.ру» в среду, 12 апреля.

Законопроект, в частности, направлен на либерализацию подхода к назначению наблюдателей. Он исключает требование о заблаговременном составлении их списков для конкретной избирательной комиссии. Кроме того, он снимает ограничение на работу только на одном участке.

По мнению авторов законопроекта — членов Совета Федерации Андрея Клишаса и Анатолия Широкова, благодаря этим мерам число наблюдателей на выборах увеличится, что обеспечит максимальную прозрачность работы избиркомов.

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Кроме того, пакет поправок предполагает введение обязательной видеотрансляции с участков для голосования. Это практика уже применялась, в том числе на прошедших осенью 2016 года думских выборах, однако не была закреплена в законодательстве.

Законодатели также предлагают упростить процедуру сбора подписей в поддержку кандидата, отменив требование об указании дополнительных реквизитов при указании адреса поддержавшего его избирателя.

Ранее в среду сообщалось, что Госдума приняла законопроект в первом чтении. Помимо вышеуказанных поправок, он предполагает возможность переноса даты президентских выборов со второго на третье воскресенье марта. В нем также прописывается отказ от использования системы открепительных удостоверений.

11 апреля данные поправки в избирательное законодательство поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

