ЛДПР выдвинула Жириновского на выборы президента

ЛДПР в шестой раз выдвигает в качестве кандидата на должность президента России лидера фракции Владимира Жириновского, заявил вице-спикер Госдумы от либерал-демократов Игорь Лебедев. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 21 ноября.

«Сегодня мы с гордостью можем заявить, что ЛДПР выдвигает на пост президента РФ самого опытного кандидата Владимира Жириновского», — отметил депутат нижней палаты парламента Алексей Диденко, выступая на заседании фракции.

Игорь Лебедев, в свою очередь, отметил, что данное решение не отменяет предвыборного съезда партии в декабре, так как «решение съезда партии (по данному вопросу) обязательно».

В конце августа лидер ЛДПР в интервью блогеру Юрию Дудю признался, что считает себя вторым по значимости и влиянию человеком в России. Первое место он отдал президенту Владимиру Путину. Либерал-демократ также не исключил своей победы на выборах весной.

Очередные выборы главы государства пройдут 18 марта, избирательная кампания должна стартовать в декабре. К настоящему моменту, помимо Жириновского, о президентских амбициях объявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Сергей Полонский. Действующий президент пока не сообщал о планах участвовать в кампании.

Владимир Жириновский — основатель и бессменный лидер ЛДПР — принимал участие в президентских кампаниях 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годов. Самый лучший результат он продемонстрировал на предпоследних выборах — тогда за его кандидатуру проголосовали 9,35 процента избирателей.