Россия
 

Жириновский поставил себя на второе место после Путина

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью блогеру Юрию Дудю признался, что считает себя вторым по значимости и влиянию человеком в России. Видео беседы опубликовано во вторник, 29 августа, на YouTube-канале Дудя.

«Я сегодня на втором месте после Путина по значимости, по влиянию, по популярности, по доверию, — сказал Жириновский, уточнив, что имеет в виду масштаб всей страны. — И 18 марта я займу второе место на выборах президента. Минимум! А при определенных обстоятельствах могу победить».

В случае, если Путин вновь пойдет на выборы и одержит победу, лидер ЛДПР намерен попросить у главы государства назначения на пост председателя правительства.

Политик также рассказал о своей первой встрече с Путиным, которая состоялась в 1996 году в приемной Павла Бородина, руководившего Управлением делами президента. По словам Жириновского, если бы он понял, что перед ним стоит будущий глава государства, то «начал бы разговаривать, что-то подсказал».

Лидер ЛДПР также сообщил, что обрадовался, узнав о том, что Борис Ельцин, занимавший тогда пост главы государства, назначил своим преемником именно Путина — «человека, хорошо знавшего страну».

Самым памятным Жириновский назвал последний разговор с президентом. Он представил Путину два варианта текста присяги при вступлении в гражданство РФ: подготовленный в партии ЛДПР и выработанный Госдумой. «Я говорю, госдумовский текст похож на заявление при приеме в колхоз. И он от души рассмеялся, ему это очень понравилось, такое сравнение», — вспоминал Жириновский.

12 июля Госдума одобрила введение присяги для иностранцев, решивших вступить в российское гражданство. Окончательный вариант текста был утвержден думским комитетом по госстроительству и законодательству.

Выборы президента России состоятся в 2018 году. Владимир Жириновский принял решение выставить свою кандидатуру. Действующий президент обещал подумать об участии в выборах.

Путин, занимавший пост директора ФСБ, был назначен первым исполняющим обязанности председателя правительства 9 августа 1999 года. В тот же день в своем телеобращении президент Ельцин назвал его своим преемником.

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