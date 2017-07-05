Путин предложил Жириновскому модернизировать механизм контроля над застройщиками

Президент России Владимир Путин предложил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому проработать вопрос о механизмах усиления контроля за движением денег между покупателями жилья и застройщиками, чтобы предотвратить новые случаи появления обманутых дольщиков, передает РИА Новости.

На встрече в резиденции в Ново-Огарево Жириновский рассказал президенту о подготовке ряда предложений по этому вопросу в рамках работы его партии в Госдуме. В частности, глава ЛДПР предложил доверить банкам процесс поэтапного перечисления денег застройщикам, поскольку покупатель не способен самостоятельно проконтролировать финансовые потоки.

«Пусть фракция ваша проработает», — сказал Путин. Жириновский пообещал заняться этим вопросом.

4 июля министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов рассказал, что власти региона с 2013 года привлекли из внебюджетных источников порядка 52 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков.

В середине ноября 2016 года «Ленте.ру» заявили в Генпрокуратуре, что проблемы с обманутыми дольщиками существуют в 65 из 85 регионов России. Было выявлено более семи тысяч нарушений прав участников долевого строительства.