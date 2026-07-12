РИА Новости: Бойцы «Севера» уничтожили дрон «Баба-Яга» и антенну Starlink ВСУ под Сумами

Разведчики-операторы из группировки войск «Север» в течение суток поразили в Сумской области тяжелый БПЛА типа «Баба-Яга» и терминал Starlink, использовавшийся украинскими подразделениями. Об этом журналистам РИА Новости рассказал командир расчета с позывным Азимут.

По его словам, работа велась в районе линии боевого соприкосновения. Во время дежурства разведчики заметили тяжелый дрон, выполнявший ночной вылет. Цель была атакована беспилотником и уничтожена прямым попаданием. Позднее расчет выявил установленную антенну Starlink, добавил собеседник агентства.

По словам военнослужащего, терминал был поражен прицельным сбросом боеприпаса ВОГ-17 — осколочного выстрела для гранатомета.

Он отметил, что после этого противник лишился не только тяжелого беспилотника «Баба-Яга», но и канала связи. В результате, как утверждает собеседник, украинские подразделения больше не смогут использовать эту линию для управления дронами и передачи информации.

Ранее в силовых структурах рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) восполнили колоссальные потери под Сумами за счет ремонтников техники.