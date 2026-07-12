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08:34, 12 июля 2026Россия

Украина за ночь выпустила по российским регионам почти 350 беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 349 беспилотников ВСУ над регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 349 украинских беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что украинские военные атаковали дронами Воронежскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Смоленскую, Тульскую, Ульяновскую области. Кроме того, средства ПВО сбили беспилотники над Московским регионом, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО поразили пять дронов ВСУ, летевших на столицу. Позднее российские военные уничтожили еще 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил градоначальник.

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