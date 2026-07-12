Пожизненно осужденный убийца потребовал от СИЗО рубль через суд

Член пичугинской ОПГ Азизов пытается взыскать с СИЗО рубль

Член пичугинской ОПГ Хадис Азизов, приговоренный к пожизненному лишению свободы, попытался взыскать рубль с СИЗО-1 в Сыктывкаре за жару в камере. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, Азизов подал в суд иск к СИЗО и ФСИН России о взыскании компенсации, пожаловавшись на нарушение норм температуры. Осужденный назвал невыносимыми условия содержания и настаивал, что температура значительно превышала норму с начала отопительного сезона.

Были проведены лабораторные замеры, которые показали 21,5–21,8 градуса Цельсия — при допустимых 18–24 градусах. Также выяснилось, что в камере работает вентиляция, открывается форточка и есть сплит-система кондиционирования. Сам же Азизов на духоту в администрацию СИЗО не жаловался.

В результате суд, в том числе и апелляция, отказали заключенному.

Азизов отбывает пожизненный срок с 2023 года. Тогда его признали организатором расправы в составе пичугинской ОПГ. В августе 2025 года ему добавили еще 11 лет за расправу в 2003 году над братом главаря конкурирующей банды и организацию расправы в 2010 году над начальником УФСИН по Омской области.