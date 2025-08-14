Вор в законе Пичуга получил новый приговор

Суд приговорил к 18 годам вора в законе Пичугу по второму делу об убийствах

Верховный суд Республики Коми вынес второй приговор вору в законе Юрию Пичугину, осужденному на пожизненный срок за преступления, совершенные по его указанию группировкой «Пичугинская». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Авторитет и его подручный Хадис Азизов признаны виновными в расправе над бывшим руководителем управления ФСИН по Омской области, совершенной в Волгограде в октябре 2010 года. Мотивом преступления стала месть за служебную деятельность против участников банды. Также по указанию Пичугина в апреле 2003 года в Сыктывкаре был устранен брат лидера противоборствующей преступной группировки.

Он также признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии как обладатель статуса вор в законе. Хотя сам он утверждает, что его раскороновали в 2015 году на воровской сходке в Салониках. Тем не менее Пичуга осужден на 18 лет, Азизов — на 11 лет, эти сроки были добавлены в наказание по первому приговору в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Обоим дополнительно назначены штрафы — два миллиона рублей каждому.

Первый процесс над вором в законе начался в январе 2020 года и закончился летом 2023-го. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались 17 человек, которые получили от 7 до 24 лет заключения за 28 преступлений.

По версии следствия, в начале 1990-х Пичугин создал группировку, которая занималась вымогательством денег у коммерсантов. Вырученные деньги шли в общак, с помощью которого Пичугин оказывал поддержку членам преступного мира, отбывающим наказание в местах лишения свободы.

В 2020 и 2021 годах Пичуга подавал иски к «Ленте.ру» с требованием опровергнуть информацию о его статусе вора в законе, но суд проиграл.