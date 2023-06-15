Вора в законе Пичугу приговорили к пожизненному лишению свободы

Верховный суд Коми приговорил к пожизненному лишению свободы вора в законе Пичугу

Верховный суд Коми приговорил к пожизненному лишению свободы вора в законе Юрия Пичугина, более известного в криминальных кругах как Пичуга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ему назначили штраф в три миллиона рублей. Лидера созданного Пичугиным преступного сообщества Хадиса Азизова также приговорили к пожизненному лишению свободы и оштрафовали на 2,5 миллиона рублей. Они будут отбывать наказание в колонии особого режима.

Другие участники ОПС получили сроки от семи до 24 лет со штрафами от 500 тысяч до 10 миллионов рублей. Двое членов группировки, Александр Егоров и Алексей Рохлин, были оправданы за недоказанностью или непричастностью.

Процесс над Пичугой начался в январе 2020 года. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались 17 человек. Всего участникам ОПС вменяется 28 преступлений. По версии следствия, в начале 90-х Пичугин создал группировку, которая занималась вымогательством денег у коммерсантов. Вырученные деньги шли в общак, с помощью которого Пичугин оказывал поддержку членам преступного мира, отбывающим наказание в местах лишения свободы.

В 2020 и 2021 годах Пичуга подавал иски к «Ленте.ру» с требованием опровергнуть информацию о его статусе вора в законе, но суд проиграл.