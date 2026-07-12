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08:56, 12 июля 2026Бывший СССР

ВС России нанесли удары по портам Одессы и Черноморска

ВС России нанесли удары по портам в Одессе и Черноморске
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по портам Одессы и Черноморска. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками. В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения», — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате ударов повреждения получили морские суда и паром, доставлявшие военные грузы в украинские порты.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 349 украинских беспилотников.

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