Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:57, 12 июля 2026Россия

Попавший под удар украинского дрона ребенок скончался в больнице

Раненый при атаке дрона ВСУ в Грайвороне ребенок скончался в больнице
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

13-летний мальчик, пострадавший при атаке украинского беспилотника в городе Грайворон Белгородской области, скончался в больнице. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое. Его доставили в больницу, но спасти не удалось — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

О том, что мальчик пострадал, стало известно ранее. Сообщалось, что во время атаки он ехал на велосипеде. В результате удара дрона ребенок получил множественные осколочные ранения лица и живота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Иран вновь закрыл Ормузский пролив. В ответ США заявили о «плохом выборе» Тегерана и начали третью волну ударов
    Попавший под удар украинского дрона ребенок скончался в больнице
    ВС России нанесли удары по портам Одессы и Черноморска
    Антенну Starlink уничтожили под Сумами
    Российские военные ударили по объектам ВПК в Киеве
    Украина за ночь выпустила по российским регионам почти 350 беспилотников
    ВСУ ударили по многоквартирному дому в Тульской области
    Иран атаковал объекты США в странах Ближнего Востока
    Иран обратился к США
    ВСУ атаковали промышленное предприятие в Самарской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok