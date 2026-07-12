Попавший под удар украинского дрона ребенок скончался в больнице

Раненый при атаке дрона ВСУ в Грайвороне ребенок скончался в больнице

13-летний мальчик, пострадавший при атаке украинского беспилотника в городе Грайворон Белгородской области, скончался в больнице. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое. Его доставили в больницу, но спасти не удалось — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

О том, что мальчик пострадал, стало известно ранее. Сообщалось, что во время атаки он ехал на велосипеде. В результате удара дрона ребенок получил множественные осколочные ранения лица и живота.